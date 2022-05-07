Из-за укусов клещей в больницы Прикамья обратились уже 717 человек
По данным Роспотребнадзора, в 1,1% случаев клещи инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, в 33,3% - иксодовым клещевым боррелиозом, в 3,0% - моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,1% - гранулоцитарным анаплазмозом человека.
Присасывание клещей зафиксировано на 30 территориях. Больше всего случаев отмечено в Перми (431), Краснокамске (30) и Лысьвенском районе (27).
Далее «антирейитнг» выглядит так: Нытвенский район (24), Верещагинский район (21), Кунгурский и Очерский районы (20), Чайковский ГО (18), Чусовской район и Коми-Пермяцкий ГО (17), Карагайский район (14), Пермский район (12), Суксунский район (9), Добрянский (8), Оханский район (7), Березовский район (6), Кишерский и Ильинский районы (5), Сивинский, Ординский районы и г. Губаха (4), Соликамский и Большесосновский районы и г. Березники (3), г. Кизел, Чердынский, Еловский, Частинский, Куединский, Осинский – по 1 укусу.
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