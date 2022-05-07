В Перми официально завершается отопительный сезон
Отключение теплоподачи – постепенный процесс. Контролируют его в центральной диспетчерской Пермских тепловых сетей. По словам специалистов, батареи остынут не сразу. Особенно это касается детских садов, школ и больниц.
Алексей Колясников, заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала «Т Плюс»: "Просят оставить системы отопления больницы. Мы идем им навстречу, естественно. Детские сады просят отключить их в конце дня. Тоже идет навстречу. Отключать центральные тепловые пункты, либо в тепловых камерах объекты социально значимые будем отключать по заявкам".
Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. Графики опрессовок согласованы, и начнутся в разных районах Перми уже с 11 мая.
Пока ночи холодные, проветриванием лучше не увлекаться. Тем более, батареи уже не греют. Синоптики обещают потепление уже в ближайшие дни, однако, только в дневные часы.
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