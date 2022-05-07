В Перми официально завершается отопительный сезон. 6 мая начали отключаться котельные, и постепенно остывать батареи в квартирах. Школы, детсады и больницы обещают держать на контроле до наступления полноценного тепла.Отключение теплоподачи – постепенный процесс. Контролируют его в центральной диспетчерской Пермских тепловых сетей. По словам специалистов, батареи остынут не сразу. Особенно это касается детских садов, школ и больниц.Алексей Колясников, заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала «Т Плюс»: "Просят оставить системы отопления больницы. Мы идем им навстречу, естественно. Детские сады просят отключить их в конце дня. Тоже идет навстречу. Отключать центральные тепловые пункты, либо в тепловых камерах объекты социально значимые будем отключать по заявкам".Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. Графики опрессовок согласованы, и начнутся в разных районах Перми уже с 11 мая.Пока ночи холодные, проветриванием лучше не увлекаться. Тем более, батареи уже не греют. Синоптики обещают потепление уже в ближайшие дни, однако, только в дневные часы.