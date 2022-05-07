В селе Аксеново на волю выпустили лебедя. Местные жители нашли его раненным еще осенью, выхаживали всю зиму, и сейчас, когда на речке растаял лед, пришло время возвращаться в лоно природы.В селе Аксеново у Виктора Исакова и его случайного питомца важный день. Иньва вскрылась ото льда, и добыть живую рыбу для привереды в половодье стало тяжелей.Виктор Исаков, житель с. Аксёново: "Вода мутная. Не ловится. Покупали в магазине, ест тоже! Сама пропитание найдет сейчас. Там лягушки уже плавают. И трава вон зеленая стала уже. Я надеюсь, что птица улетит, у него перья вырастут после линьки, и выживет".Раненного лебедя Виктор Иванович с товарищем выловил с Иньвы и пригрел у себя в декабре.Валерий Крохалев, житель с. Аксёново: "Морозы были сильные 30-градусные, там замерзло все, только полынья маленькая осталась, он все еще плавал там. И вот мы решили его забрать с речки-то, а то бы пропал он там. А у меня некуда. У меня дома скотина, куда? А у Виктора Ивановича нет никого, одни курицы да кролики, вот он домой и привез".Птицу прозвали Белянкой. На руки не брали, чтоб не привыкала, зато кормили исправно зерном, овощами и свежим уловом. Взлетает лебедь уже на пять метров. Успокаивает шипуна коми-пермяцкая речь.Всю зиму лебедь ночевал с курицами и отказывался мыться. После долгих уговоров недавно он все ж почистил перышки в корыте, и приезжего доктора встретил во всей красе.Заключение ветеринара следующее. Лебедь здоров. Зима в курятнике определенно пошла ему на пользу.Впрочем, не достает маховых перьев на одном крыле, и нет уверенности, что птица полетит.Путь до речки нелегок эмоционально и физически. За 4 месяца мужчина привязался к птице и знатно ее откормил. Благо с доставкой лебедя до места помог охотовед.Сельчанин готов взять лебедя домой, если тот не улетит, но держать дичь в доме запрещено. В таком случае специалисты Минприроды найдут другое решение.Максим Фирсов, главный специалист отдела государственного охотничьего надзора управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов Пермского края: "Будем далее наблюдать за ним в течение лета до осени, пока не поменяет все оперения полетные. Местные жители, конечно же, помогут, потому что без них никак. Будем на связи с ними, и я буду приезжать чаще сюда".По словам охотоведа, другие лебеди в Аксеново уже прилетели. Остается надеяться, что наш шипун все же полетит и найдет себе пару.