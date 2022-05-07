Недалеко от Орды произошел мощнейший пожар

Мощнейший пожар произошел в деревне Павлово, недалеко от Орды. Огонь уничтожил целую улицу и почти 90 гектаров леса. Чудом обошлось без пострадавших.Огонь был виден издалека. Фактически выгорела целая улица. По официальным сводкам, только два жилых дома, остальные были расселены и заброшены. Семья Орловых в числе пострадавших.На хозяйстве оставался один пес, водолаз Тоба. Хорошо, что был не привязан, свободно гулял по двору, так что есть надежа, что успел убежать. Теперь хозяева приезжают сюда, каждый раз берут с собой буханку хлеба. В надежде на то, что любимец семьи все-таки вернется.Мужу Валерию сейчас только и остается, что разбирать завалы. Металл еще можно сдать в утиль и получить хоть какие-то деньги. При этом еще надо опередить мародёров, которые, кстати, первыми приехали на пепелище. Впрочем, оптимизма при этом мужчина не теряет.Пожар начался на территории деревни, быстро распространился из-за сильного ветра. Подуй он в другую сторону – ущерба и возможных жертв было бы гораздо больше, ведь именно там располагаются основные жилые дома, и одним населенным пунктом стихийное бедствие не ограничилось.Андрей Чугайнов, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Из-за сильного ветра огонь распространился на лесной массив. После тушения пожара в населенном пункте силы и средства были сосредоточены на тушении лесного пожара. К тушению привлечено 59 человек личного состава, 18 единиц техники".В итоге площадь пожара составила более 200 гектаров. Уничтожено почти 90 гектаров леса.Александр Мелехин, глава Ординского муниципального округа: "Причина уточняется. Рассматриваются две причины – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, либо технические моменты линий электропередач".Когда горел старый дом, Екатерина и Валерий как раз заканчивали внутреннюю отделку в новом, построенном в Орде. Только вот перевозить туда сейчас нечего. Осталась только машина и одежда, в которой приехали. Сейчас вся надежда на друзей и добрых людей, которые уже начали помогать.