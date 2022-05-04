«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.05.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.04.2022 в 11:29
22.04.2022 в 13:00
22.04.2022 в 12:40
31.03.2022 в 08:30
15.03.2022 в 09:10
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
25.04.2022 в 10:30
21.04.2022 в 08:40
13.04.2022 в 09:50
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.05.2022
Пермский зоопарк вновь принимает посетителей
Подведены итоги Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
Пермяки должны до 4 мая 2022 года отчитаться о доходах
Стало известно, как будут выглядеть после реконструкции стадион «Юность» и Дворец спорта «Орлёнок»
В Кудымкаре принято решение о снятии режима повышенной готовности
На ул. Революции запущено автобусное движение
На территории краевой инфекционной больницы произошел пожар
С 14 мая стартует капремонт дороги через плотину Камской ГЭС
К отправке в Донбасс готовится «Поезд помощи»
В музее «Россия – моя история» открылась новая выставка
В Краснокамске осужден наркокурьер-закладчик
На Каме открылась летняя навигация
Пассажирам электричек при покупке билета дарят семена укропа и петрушки
Пермяки встретили «Эшелон Победы»
С 4 мая проезд в Пермском наземном метро станет платным
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