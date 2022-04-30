В Прикамье пройдут две тысячи мероприятий, посвященных Дню Победы

Две тысячи мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, пройдут в Пермском крае с 7 по 9 мая. Их обсудили на заседании оргкомитета при губернаторе. Центральным событием, конечно, станет парад. Он пройдет на Октябрьской площади в Перми в присутствии зрителей и почетных гостей. На следующей неделе состоятся две репетиции. Первая назначена на 5 мая с 19.00 до 23.00 часов, вторая, генеральная пройдет 7 мая с 10.00 до 14.00 часов. Во время репетиции движение вокруг Октябрьской площади будет перекрываться. Точно так же станут пешеходными Октябрьская площадь и примыкающие к ней дороги 9 мая. В праздничный день ограничения вводятся с начала суток до 16.00 часов. Сам парад стартует в 10.00 утра. Кроме того, вновь в привычном формате во всех муниципалитетах Пермского края пройдет шествие «Бессмертного полка». В Перми ожидается самая большая колонна, ее начнут формировать за час до парада. Выйдет на марш она сразу после прохождения войск.Евгений Хузин, директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края: "Пойдём по Комсомольскому проспекту, по улице Ленина, в сторону драматического театра, где будет находиться главная сцена празднования 9 мая. И участники шествия «Бессмертного полка» будут торжественно встречены жителями Перми, и потом уже станут участниками общих мероприятий".