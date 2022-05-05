Самый меткий. В Пермском кадетском корпусе прошло Первенство по спортивному метанию ножей
Победителей определят в личном и командном первенстве. А лучших пригласят в краевую сборную. Организаторы убеждены: где, как не в кадетском корпусе искать потенциально сильных спортсменов.
Виталий Блинов, президент федерации спортивного метания ножей Пермского края: "В кадетском корпусе 3 года уже. За это время у нас есть и чемпионы Пермского края. Конечно, не так сильно развито, как в Приволжском округе- Самаре и Тольятти, и Москва, но мы только начинаем".
Соревнования официальные и дают ребятам возможность получить первые спортивные разряды.
Юношеский разряд могут получить при метании ножа с 3 метров на 275 очков.
Освоить технику новичкам помогают добровольцы из военно- патриотического клуба Лысьвы «Рубеж». Важны параллельная стойка ног, величина хвата и направление руки.Соревнования - ещё и ликбез. Ребят знакомят с техникой безопасного обращения с ножами, историей и традициями вида спорта.
Профессионалы используют смоченную древесину, а любители, те, что практикуют своё хобби в лесу — бросают в мёртвые деревья. В живые деревья бросать нехорошо.
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