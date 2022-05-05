Самый меткий. В Пермском кадетском корпусе прошло Первенство по спортивному метанию ножей

В Пермском кадетском корпусе состоялось Первенство по спортивному метанию ножей. Победителей определяют в личном и командном зачетах, а лучших пригласят в краевую сборную.На стойке - не профессионалы, а увлечённые любители. Участие в первенстве пермского кадетского корпуса по спортивному метанию ножей - добровольное- три стрелка от класса. А вот техника безопасности в периметре регламентируется строго.Победителей определят в личном и командном первенстве. А лучших пригласят в краевую сборную. Организаторы убеждены: где, как не в кадетском корпусе искать потенциально сильных спортсменов.Виталий Блинов, президент федерации спортивного метания ножей Пермского края: "В кадетском корпусе 3 года уже. За это время у нас есть и чемпионы Пермского края. Конечно, не так сильно развито, как в Приволжском округе- Самаре и Тольятти, и Москва, но мы только начинаем".Соревнования официальные и дают ребятам возможность получить первые спортивные разряды.Юношеский разряд могут получить при метании ножа с 3 метров на 275 очков.Освоить технику новичкам помогают добровольцы из военно- патриотического клуба Лысьвы «Рубеж». Важны параллельная стойка ног, величина хвата и направление руки.Соревнования - ещё и ликбез. Ребят знакомят с техникой безопасного обращения с ножами, историей и традициями вида спорта.Профессионалы используют смоченную древесину, а любители, те, что практикуют своё хобби в лесу — бросают в мёртвые деревья. В живые деревья бросать нехорошо.