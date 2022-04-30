Губернатор Прикамья провел системный час по вопросам Губахинского округа

Глава региона Дмитрий Махонин провел системный час по вопросам развития Губахинского округа, власти которого презентовали главе региона концепцию развития своих территорий.Центральная библиотека Губахи после ремонта в рамках нацпроекта «Культура» изменилась основательно: новый дизайн, современная техника, и это ещё не всё - в ближайшее время ожидается открытие социального кинозала.Одна из долгожданных строек в городе - трёхэтажный дом, который готов на 80 процентов. Внутри - квартиры с разным количеством комнат, и самое главное, что эта новостройка на проспекте Ленина заполнится сразу.Дом планируют сдать летом этого года, новосёлами станут 36 семей, которые переедут сюда из аварийного жилья.Здесь же на проспекте многие дома могут похвастаться новыми фасадами и крышами, по соседству обновлённый парк.Город становится лучше постоянно, одно из преображений, например, то, что вместо старой хоккейной коробки около Губахинской лыжной базы скоро появится новая универсальная площадка, где можно будет не только кататься на коньках или играть в хоккей.Андрей Пальчун, директор Губахинской лыжной базы: "В летний период будем использовать её, как баскетбольную, волейбольную, площадка для мини-футбола".Губахинский округ стал темой для обсуждения на системном часе у губернатора. Дмитрию Махонину представили комплексный план развития территории, который глава региона одобрил, предложив несколько доработок.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Округ развивается динамично, одна из самых динамично развивающихся территорий, имеет промышленный потенциал, рост промышленности есть, колоссальный потенциал для развития туристической инфраструктуры".Речь, кстати, идёт о Губахе и о Гремячинске - состоялось объединение территорий, сейчас это один муниципалитет, и теперь можно говорить о комплексном развитии, так что позитивные изменения гремячинцы почувствуют очень скоро. При этом губернатор не раз отмечал, что строить планы всегда надо вместе с жителями.Николай Лазейкин, глава Губахинского округа: "Основные разделы, которые связаны и с благоустройством, благоустройством общественных территорий, конечно же, мы в первую очередь основываемся на просьбах жителей".Так, в посёлке Углеуральский уже практически готово свайное поле для строительства новой поликлиники, к которой можно будет подойти по обновлённой аллее. Её ремонт завершится в этом году, часть уже сделали в прошлом, точно так же обсудив и приняв решение вместе с жителями посёлка.