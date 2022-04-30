В Перми памятники принимают душ. Это для начала. К 9 мая поручено привести в порядок, прибрать, помыть, где надо покрасить, все мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне. Процедура стандартная, но зрелище всегда захватывающее.В преддверии Дня Победы стелу «освежают» после зимы. Высота немалая. Дотянуться доверху удается при помощи автовышки. Обслуживание прошел и вечный огонь.Из привычного черного наряда Скорбящая на Егошихинском кладбище на время облачается в белое. Такого цвета специальный щадящий химический состав. Его наносят на первом этапе, чтобы убрать со скульптуры атмосферные осадки. После этого в ход идет вода. На среднюю скульптуру ее уходит около 150 литров.Масштабные празднования 9 Мая в этом году пройдут впервые с 2019 года. Город традиционно украшают тематически. Памятники так же не оставляют без внимания. Прибирают прилегающую территорию, освежают.Александр Мистрюков, директор «Городского центра охраны памятников»: "Помимо этого, также мы готовим объекты к мероприятиям, проходит мелкий косметический ремонт, где-то подклеили, где-то подкрасили, привели в нормативное состояние".Водные процедуры принял еще один высотный монумент, который расположился в Сквере Авиаторов. Всего же к празднику приведут в порядок 38 памятников, посвященных Великой Отечественной войне.А с 30 апреля до 12 мая традиционно для объектов, посвященных Великой Отечественной войне, будет организована охрана. Их будут патрулировать каждые три часа, а в некоторых случаях за памятниками будут присматривать и круглосуточно.