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В Перми памятники принимают душ
В преддверии Дня Победы стелу «освежают» после зимы. Высота немалая. Дотянуться доверху удается при помощи автовышки. Обслуживание прошел и вечный огонь.
Из привычного черного наряда Скорбящая на Егошихинском кладбище на время облачается в белое. Такого цвета специальный щадящий химический состав. Его наносят на первом этапе, чтобы убрать со скульптуры атмосферные осадки. После этого в ход идет вода. На среднюю скульптуру ее уходит около 150 литров.
Масштабные празднования 9 Мая в этом году пройдут впервые с 2019 года. Город традиционно украшают тематически. Памятники так же не оставляют без внимания. Прибирают прилегающую территорию, освежают.
Александр Мистрюков, директор «Городского центра охраны памятников»: "Помимо этого, также мы готовим объекты к мероприятиям, проходит мелкий косметический ремонт, где-то подклеили, где-то подкрасили, привели в нормативное состояние".
Водные процедуры принял еще один высотный монумент, который расположился в Сквере Авиаторов. Всего же к празднику приведут в порядок 38 памятников, посвященных Великой Отечественной войне.
А с 30 апреля до 12 мая традиционно для объектов, посвященных Великой Отечественной войне, будет организована охрана. Их будут патрулировать каждые три часа, а в некоторых случаях за памятниками будут присматривать и круглосуточно.
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