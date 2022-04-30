С 1 мая возобновится работа зоопарка Перми
С конца февраля Пермский зоопарк проделал большую работу по устранению замечаний надзорных органов и получению лицензии Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале назвал дату открытия зоопарка — он вновь примет посетителей 1 мая.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Из детского сада в Перми эвакуировали 94 человека
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.04.2022
В праздничные дни приём оплаты за тепло продолжится удалённо
В Перми проходит финал Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
На хулигана, который разгуливал по улице с пистолетом, заведено уголовное дело
30 апреля из Перми отправится «Эшелон Победы»
"Большая вода" пришла в Яйву
В Перми завершена комплексная весенняя уборка к майским праздникам
Секрет балетного искусства раскрыли камеры видеонаблюдения
В Перми обсудили организацию шествия «Бессмертного полка»
Добавить комментарий: