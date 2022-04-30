Из детского сада в Перми эвакуировали 94 человека
Когда на место прибыли первые пожарные подразделения выяснилось, что произошло короткое замыкание светильника. Пожара не было. До приезда пожарных из детсада вышли 94 человека – 82 ребёнка и 12 воспитателей.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.04.2022
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