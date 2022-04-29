Секрет балетного искусства раскрыли камеры видеонаблюдения

За 2-часовую репетицию танцор балета совершает почти 30 тысяч движений и тратит около 1 500 килокалорий. Эти энергозатраты эквивалентны тяжелому физическому труду, например, при разгрузке железнодорожного вагона. Цифра была подсчитана в Перми в ходе уникального эксперимента, посвященного Международному дню танца, который отмечается сегодня. Вариация «Землянички» из балета «Чиполино» восьмилетней балеринке далась с трудом. Она долго её учила, а потом что называется, «переносила из головы в ноги» Но упорный труд принес свои результаты: на международном балетном конкурсе «Щелкунчик», что совсем недавно прошел в Екатеринбурге, Лида стала лауреатом второй степени.Сама балетная школа "Fouette" привезла 13 дипломов, начиная от третьего места и заканчивая гран-при конкурса.Дарье Васильевой - 13, уже 10 лет она занимается балетом. Вариация Землянички в ее исполнении технически намного сложнее.Дарья Васильева: "Несмотря на быстрый темп нужно, чтобы у тебя была хорошая координация, чтобы тянулись стопы , и при всем при этом нужно держать лицо, чтобы не было видно, что тебе сложно".Улыбка балерины всегда скрывает от зрителя, насколько сложна в исполнении любая балетная постановка. Но, как выяснилось, тайну балетного искусства способны раскрыть камеры домашнего видеонаблюдения от "Ростелекома".Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Камеры видеонаблюдения оснащены специальными датчиками движения, которые фиксируют всё, что попадает в поле их видимости".Во время балетного эксперимента за обеими танцовщицами наблюдали три камеры. Одна была направлена на артистов справа, вторая — слева, третья снимала общий план.Во время исполнения вариации «Землянички» длительностью 40 секунд самое большое количество движений камеры зафиксировали у Дарьи Васильевой: справа — 137, слева — 123, а центральная камера в совокупности насчитала 200 взмахов. Далее эту же вариацию исполнили 20 детей школы, совершив за 40 секунд более 10 000 танцевальных па.Елена Левина, основатель и художественный руководитель школы классической хореографии "Fouette": "Балет это тяжкий труд. За видимой легкостью стоит долгий и упорный труд. Но я и никогда бы не подумала, что балерина за одну вариацию исполняет столько движений".В среднем балетная репетиция длится 2 часа. А это значит, что каждый танцор совершает почти 30 тысяч движений и тратит около 1 500 килокалорий. Эти энергозатраты эквивалентны тяжелому физическому труду, например, при разгрузке железнодорожного вагона.Прекрасные результаты тяжелого труда можно наблюдать 2 и 3 мая в Пермском театре оперы и балета на премьере балета "Чиполлино".