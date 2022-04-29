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В Перми обсудили организацию шествия «Бессмертного полка»
В Перми сбор участников шествия будет организован с 9.00 на Комсомольском проспекте в квартале между улицами Пушкина и Революции – для этого создадут 15 входных групп с обеих сторон Компроса и вдоль проспекта. Дополнительно предусмотрено формирование колонны на ул. Краснова вдоль парка им. Горького между Комсомольским проспектом и ул. Сибирская.
Движение участников шествия начнется сразу после торжественного прохождения войск со стороны Октябрьской площади – ориентировочно в 11.00. Маршрут следования будет включать Комсомольский проспект и ул. Ленина.
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