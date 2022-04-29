В Перми завершена комплексная весенняя уборка к майским праздникам

Кульминацией масштабной уборки после зимы стал общегородской субботник, который прошёл в минувшие выходные. Подрядчики также завершили основной объём работ по подготовке города к майским праздникам. С наступлением теплой погоды в районе начались работы по покраске ограждений, урн и обновлению дорожной разметки в районах.С 15 апреля подрядные организации перешли на летний период содержания объектов. Так, в Орджоникидзевском районе дорожные рабочие ежедневно проводят ручной подбор мусора на прилегающей к улично-дорожной сети территории. Кроме того, улицы района очистили с применением машины-пылесоса, помыли дорожное полотно поливомоечными машинами, а также убрали смёт с прилотковой части проезжей части дороги. Продолжаются работы по покраске дорожных ограждений, а также очистке от граффити и покраска остановочных пунктов.В Ленинском районе Перми разметку наносят по центру проезжей части дорог, на пешеходных переходах. При этом часть пешеходных переходов окрасили в два контрастных цвета – жёлтый и белый. На этой неделе подрядчик вымыл улицы Екатерининскую и Луначарского. Также будет выполнена покраска дорожных ограждений по улице Екатерининской.В Индустриальном районе ежедневно проводится прометание проезжей части, тротуаров, остановочных и посадочных площадок, очистка лестниц, пешеходных переходов, уборка грязи и сбор мусора с тротуаров, проезжей части, парковок, вдоль бордюров. Для уборки на улицах района используются вакуумно-подметальные машины – уличные пылесосы, работают поливомоечные машины. Подрядчики также вымыли дорожные ограждения и остановки общественного транспорта. Ограждающие конструкции очищены от грязи, песка и пыли. На этой неделе мыли ограждения и остановочные павильоны на шоссе Космонавтов, улицах Мира, Братьев Игнатовых и других. Кроме того, приводят в порядок дорожные знаки.В Свердловском районе в ежедневном режиме осуществляется уборка и вывоз смёта, в парках и скверах красят урны и скамейки, моют остановочные комплексы. В администрации Дзержинского района сообщили, что на сегодняшний день около 2,5 тысяч кв. метров разметки нанесено по улицам Малкова, Энгельса, Локомотивная, Петропавловской, Екатерининской, Луначарского, Окулова, шоссе Космонавтов. Работы в праздничные дни будут продолжены, на очереди площадь Гайдара. Подрядные организации красят ограждения на улицах Малкова, Локомотивной, Плеханова, Петропавловской, а также стойки дорожных знаков по улицам Ленина, Петропавловской.В Мотовилихинском районе в рамках комплексного благоустройства прибраны все основные улицы и магистрали района. Проведены ремонт и механизированная помывка барьерных ограждений, а также очистка и промывка ливневой канализации, установка и покраска урн. Продолжаются благоустроительные работы на улицах частного сектора района.