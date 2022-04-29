В Перми с 1 мая стартует круизная навигация

1 мая из Перми официально стартует круизная навигация. Первый рейс отправится до Казани. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале. Всего из Перми с мая по октябрь можно будет отправиться в 140 круизных путешествий на теплоходах «Владимир Маяковский», «Хирург Разумовский», «Павел Бажов», «Юрий Никулин», «Михаил Кутузов», «Александр Фадеев», «Козьма Минин», «Н.В. Гоголь» и «Василий Чапаев».
Напомним, в прошлом году услугами пермских туроператоров воспользовались около 20 тысяч круизных туристов, ожидается, что в этом году цифра будет значительно выше.
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