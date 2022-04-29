За сутки в Прикамье выявлено 160 случаев коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 160 новых случаев COVID-19. В том числе 28 из них диагностировано у детей в возрасте до 17 лет включительно. Кроме того, среди зараженных 70 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 366 621.По состоянию на утро 29 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 457 546 человек. 1 389 250 человек завершили курс вакцинации.На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 49 пациентов. Из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 762 человека.