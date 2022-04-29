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Жители Перми выбрали породы деревьев для озеленения города
Напомним, новое муниципальное учреждение «Городское зелёное строительство» уже приступило к созданию муниципального питомника растений, где будут выращиваться деревья и кустарники для озеленения города. Высадка 3 тысяч саженцев запланированы на осень 2022 года. Уже определены сорта деревьев, перечень формировался в том числе и на основании опроса жителей, проведенного в начале апреля. Так, в питомнике будут высажены липы мелколистные, тополя пирамидальные, клёны, лиственницы, рябины, сирени, яблони и дубы.
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