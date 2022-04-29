Жители Перми выбрали породы деревьев для озеленения города

В Перми завершилось онлайн-голосование по выбору пород деревьев для озеленения города. Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, за время онлайн-голосования было получено 945 ответов от жителей. Итоги голосования выглядят следующим образом: за высадку лип отдано 525 голосов, за берёзы проголосовали 442 человека, порядка 300 голосов поступило за ели, пирамидальные тополя без пуха и лиственницы. Также среди наиболее популярных деревьев в онлайн-голосовании оказались клён, яблоня, рябина, дуб и сосна.Напомним, новое муниципальное учреждение «Городское зелёное строительство» уже приступило к созданию муниципального питомника растений, где будут выращиваться деревья и кустарники для озеленения города. Высадка 3 тысяч саженцев запланированы на осень 2022 года. Уже определены сорта деревьев, перечень формировался в том числе и на основании опроса жителей, проведенного в начале апреля. Так, в питомнике будут высажены липы мелколистные, тополя пирамидальные, клёны, лиственницы, рябины, сирени, яблони и дубы.