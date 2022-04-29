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Вехи истории. Пермский исторический форум-2019 был посвящен образованию и здравоохранению
В 2019 году форум посвящен истории пермской медицины и образования и их влиянию на развитие города Перми. На научно-практической конференции «История медицины и образования города Перми – три века служения людям» был представлен уникальный сборник, в основу которого легли документы и архивные фотографии.
Основная задача форума - акцентировать внимание на достижениях выдающихся представителей в области здравоохранения и образования и повысить статус профессии врача и учителя. Образование и здравоохранение - темы, под эгидой которых прошли десятки мероприятий: лекции, экскурсии и думские уроки.
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