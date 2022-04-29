← Пьяного водителя, по вине которого погибла несовершеннолетняя, отправили под стражу на 2 месяца
Вехи истории. Пермский исторический форум-2019 был посвящен образованию и здравоохранению →
В Перми объявлен сбор на питание для тяжелобольных детей
У девочки редкое генетическое заболевание. Кушать самостоятельно она не может. Родители кормят дочку питательной смесью через трубочку - гастростому. При этом, смесь специальная, обычные здесь не подходят. И результаты только радуют.
Анастасия Анисимова: "Катя набрала в весе, выросла хорошо, по общему состоянию тоже улучшилось, набор веса у неё есть, есть силы смотреть мультики, как-то шевелиться".
Другой вопрос, что такие смеси стоят немало, и далеко не всем финансовые возможности позволяют их регулярно покупать. Семье Анисимовых, как и многим другим, пришли на помощь неравнодушные пермяки. Они помогают с закупкой, постоянно навещают своих подопечным, вместе радуясь успехам детей.
Чтобы помочь таким, как Катя, в фонде начали сбор средств, чтобы сделать запас питательных смесей, по сути подушку безопасности - потому что выросли цены, дольше стало ожидание доставки в регион.
Мария Баженова, координатор проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим»: "Мы ведём сбор для того, чтобы обеспечить питанием на ближайшие шесть месяцев 29 детей, и мы будем спокойны, что точно ближайшие полгода эти дети не будут голодными".Собрать на эти цели нужно более пяти миллионов рублей, а география помощи - весь Пермский край. Детишки, которым нужна такая поддержка, живут не только в краевом центре. А польза есть - это видно по фотографиям ребят, что называется «до» и «после» специального питания. Помочь, как всегда, может любой желающий. Чтобы узнать, как, надо просто зайти на сайт фонда "Дедморозим" и выбрать удобный вариант. Это либо перевод с карты, либо отправка СМС на номер 3434. В сообщении нужно написать "Дедморозим" и указать сумму, после чего придёт запрос о подтверждении операции. Манипуляции несложные, а результат - возможности для тяжелобольных ребят окрепнуть, набрать вес и просто чувствовать себя лучше.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пьяного водителя, по вине которого погибла несовершеннолетняя, отправили под стражу на 2 месяца
В Перми на время проведения эстафеты «Звезда» будет изменено движение транспорта
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.04.2022
Краевая служба судебных приставов присоединилась к Всероссийской акции "Узнай о своих правах"
В Перми поймали похитителей чугунных решеток с Северной дамбы
Отделения Почты России изменят график работы в майские праздники
На севере края формируются новые пики половодья
За сутки в Прикамье выявлено 167 случаев коронавируса
Тестирование светофоров вызвало заторы на Комсомольском проспекте
В Пермском крае продлены ограничительные меры
Добавить комментарий: