В Перми объявлен сбор на питание для тяжелобольных детей

В Перми объявлен сбор на еду для детей. Речь о специализированном питании, которое назначается в особых случаях, связанных с тяжелыми недугами. Спит трёхлетняя Катя хорошо. Когда девочка бодрствует, любит смотреть мультфильмы. Состояние здоровья не позволяет пока выходить на улицу, так что всё время девочка проводит дома, в кроватке.У девочки редкое генетическое заболевание. Кушать самостоятельно она не может. Родители кормят дочку питательной смесью через трубочку - гастростому. При этом, смесь специальная, обычные здесь не подходят. И результаты только радуют.Анастасия Анисимова: "Катя набрала в весе, выросла хорошо, по общему состоянию тоже улучшилось, набор веса у неё есть, есть силы смотреть мультики, как-то шевелиться".Другой вопрос, что такие смеси стоят немало, и далеко не всем финансовые возможности позволяют их регулярно покупать. Семье Анисимовых, как и многим другим, пришли на помощь неравнодушные пермяки. Они помогают с закупкой, постоянно навещают своих подопечным, вместе радуясь успехам детей.Чтобы помочь таким, как Катя, в фонде начали сбор средств, чтобы сделать запас питательных смесей, по сути подушку безопасности - потому что выросли цены, дольше стало ожидание доставки в регион.Мария Баженова, координатор проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим»: "Мы ведём сбор для того, чтобы обеспечить питанием на ближайшие шесть месяцев 29 детей, и мы будем спокойны, что точно ближайшие полгода эти дети не будут голодными".Собрать на эти цели нужно более пяти миллионов рублей, а география помощи - весь Пермский край. Детишки, которым нужна такая поддержка, живут не только в краевом центре. А польза есть - это видно по фотографиям ребят, что называется «до» и «после» специального питания. Помочь, как всегда, может любой желающий. Чтобы узнать, как, надо просто зайти на сайт фонда "Дедморозим" и выбрать удобный вариант. Это либо перевод с карты, либо отправка СМС на номер 3434. В сообщении нужно написать "Дедморозим" и указать сумму, после чего придёт запрос о подтверждении операции. Манипуляции несложные, а результат - возможности для тяжелобольных ребят окрепнуть, набрать вес и просто чувствовать себя лучше.