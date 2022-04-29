← В Перми на время проведения эстафеты «Звезда» будет изменено движение транспорта
Пьяного водителя, по вине которого погибла несовершеннолетняя, отправили под стражу на 2 месяца
Лишен прав. Машину, на которой совершил наезд на пешеходов, злоумышленник угнал незадолго до аварии.
В результате ДТП 16-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте, 46-летний мужчина госпитализирован, также пострадала пассажирка автомобиля, в который злоумышленник врезался сразу после того, как сбил людей.
Лихач попытался покинуть место происшествия, но был остановлен очевидцами аварии, которые передали его полицейским. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми на время проведения эстафеты «Звезда» будет изменено движение транспорта
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.04.2022
Краевая служба судебных приставов присоединилась к Всероссийской акции "Узнай о своих правах"
В Перми поймали похитителей чугунных решеток с Северной дамбы
Отделения Почты России изменят график работы в майские праздники
На севере края формируются новые пики половодья
За сутки в Прикамье выявлено 167 случаев коронавируса
Тестирование светофоров вызвало заторы на Комсомольском проспекте
В Пермском крае продлены ограничительные меры
В Перми завершается реконструкция сквера имени Вагнера
Добавить комментарий: