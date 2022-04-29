В Перми на время проведения эстафеты «Звезда» будет изменено движение транспорта

1 мая с 10:00 до 15:00 в Перми будет проходить легкоатлетическая эстафета «Звезда». На время подготовки и проведения эстафеты с 10:00 до 15:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:

– по обеим сторонам Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до дома №67 по Комсомольскому проспекту;

– Краснова от улицы Пушкина до улицы Газеты Звезда;

– Революции от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;

– Тимирязева от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда;

– Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской;

– 1-я Красноармейская от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда;

– Полины Осипенко от улицы Пионерской до улицы Газеты Звезда.

Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, 1 мая с 10:00 до 15:00 движение ряда автобусных маршрутов будет организовано в объезд.

Так, автобусный маршрут №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Белинского, Куйбышева, Пушкина с организацией заезда в прямом направлении на Комсомольскую площадь и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №13 «Песьянка – улица Милиционера Власова – Комсомольская площадь» будет идти по улицам Героев Хасана, Белинского, через площадь Карла Маркса улицу Чернышевского. В обратном направлении автобусы будут следовать без изменений.

Автобусные маршруты №19 «микрорайон Липовая гора – печатная фабрика «Гознак», №59 «микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова», №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в прямом и обратном направлениях пройдут по улицам Героев Хасана, Белинского, Куйбышева, Пушкина с организацией заезда в прямом направлении на Комсомольскую площадь и далее по маршрутам следования.

Автобусный маршрут №45 «микрорайон Крохалева – улица Мильчакова» в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Куйбышева, Пушкина и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2» в направлении станции «Пермь-2» пройдёт по улицам Куйбышева, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования. В обратном направлении автобусы будет следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Куйбышева и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №51 «микрорайон Владимирский – улица Советская – станция «Пермь-1» в направлении станции «Пермь-1» поедет по улицам Героев Хасана, Белинского, Куйбышева, Луначарского, Комсомольскому проспекту с организацией заезда на Комсомольскую площадь и далее по маршруту следования. В обратном направлении автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Куйбышева, Белинского, Героев Хасана и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №60 «ДДК им.Кирова – Комсомольская площадь» будет идти до Октябрьской площади.

При следовании всех маршрутов в направлении от Комсомольской площади посадка и высадка пассажиров будет организована в районе трамвайных остановочных пунктов «Улица Белинского», «Улица Глеба Успенского» (по улице Куйбышева), в обратном направлении – в районе дома №67 по улице Куйбышева и на существующих остановочных пунктах.

Автобусный маршрут №13 «Песьянка – улица Милиционера Власова – Комсомольская площадь» будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановочном пункте «Комсомольская площадь» (по улице Белинского) и на существующих остановочных пунктах.

Трамваи маршрута №11 «Школа 107 – микрорайон Висим» в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Куйбышева, Ленина и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по пути следования.