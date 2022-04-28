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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.04.2022

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Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 28.04.2022 в 21:25 в рубрике - Вести Пермь

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Краевая служба судебных приставов присоединилась к Всероссийской акции "Узнай о своих правах"

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← Краевая служба судебных приставов присоединилась к Всероссийской акции "Узнай о своих правах"

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