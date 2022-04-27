Краевая служба судебных приставов присоединилась к Всероссийской акции "Узнай о своих правах". Специальный брифинг посвятили вопросам кибербезопасности, мерам социальной поддержки должников. Из-за участившихся в пандемию случаев интернет мошенничества, специалисты рекомендуют тщательно проверять поступающие счета, а наличие задолженности уточнять в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте службы, а также с помощью портала Госуслуг и мобильного приложения «ФССП».Кроме того, согласно новому закону, граждане имеют право на сохранение прожиточного минимума при взыскании задолженности. С заявлением об этом нужно обратиться в территориальное подразделение, указав личные данные, номер исполнительного производства, а также реквизиты и данные, подтверждающие доход.Сергей Неведомский, руководитель УФССП России по Пермскому краю: "В случае, если у таких граждан имеются на иждивении, либо они ухаживают за родственниками- инвалидами, на иждивении иные лица, то гражданин вправе обратиться в суд, для того чтобы сумма прожиточного минимума была увеличена"Ещё одна поправка в закон касается участников спецоперации на Украине. При обращении и последующем решении суда, такие должники могут получить статус ветерана и воспользоваться правом на приостановление исполнительных действий.