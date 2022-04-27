Краевая служба судебных приставов присоединилась к Всероссийской акции "Узнай о своих правах"
Кроме того, согласно новому закону, граждане имеют право на сохранение прожиточного минимума при взыскании задолженности. С заявлением об этом нужно обратиться в территориальное подразделение, указав личные данные, номер исполнительного производства, а также реквизиты и данные, подтверждающие доход.Сергей Неведомский, руководитель УФССП России по Пермскому краю: "В случае, если у таких граждан имеются на иждивении, либо они ухаживают за родственниками- инвалидами, на иждивении иные лица, то гражданин вправе обратиться в суд, для того чтобы сумма прожиточного минимума была увеличена"
Ещё одна поправка в закон касается участников спецоперации на Украине. При обращении и последующем решении суда, такие должники могут получить статус ветерана и воспользоваться правом на приостановление исполнительных действий.
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