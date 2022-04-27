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В Перми поймали похитителей чугунных решеток с Северной дамбы
Секции решетки похищались в течение нескольких недель. Украдено более 60 штук, одна из сторон дороги вообще осталась без ограждения. Власти спохватились после того, как к ним посыпались сообщения от общественников, заметивших неладное. Тут уже выяснилось, что коммунальщики здесь ни при чем. Было написано заявление в полицию.
Как сообщается, сотрудники полиции задержали двух человек, причастных к краже. Оба - жители Перми. Обнаружен приемный пункт, куда сдали металл. Остальные подробности не сообщаются. В частности, неизвестно, сломали ли злоумышленники решетки или же ограждения целые, и их легко будет вернуть на место.
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