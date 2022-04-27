В Перми поймали похитителей чугунных решеток с Северной дамбы

На заседании Пермской городской Думы депутаты заслушали доклад главы пермских полицейских. В числе прочего депутатам сообщили о поимке похитителей чугунных решеток - ограждения на Северной дамбе.Секции решетки похищались в течение нескольких недель. Украдено более 60 штук, одна из сторон дороги вообще осталась без ограждения. Власти спохватились после того, как к ним посыпались сообщения от общественников, заметивших неладное. Тут уже выяснилось, что коммунальщики здесь ни при чем. Было написано заявление в полицию.Как сообщается, сотрудники полиции задержали двух человек, причастных к краже. Оба - жители Перми. Обнаружен приемный пункт, куда сдали металл. Остальные подробности не сообщаются. В частности, неизвестно, сломали ли злоумышленники решетки или же ограждения целые, и их легко будет вернуть на место.