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Отделения Почты России изменят график работы в майские праздники
2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья.
С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.
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