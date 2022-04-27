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На севере края формируются новые пики половодья
Количество осадков за неделю превысит норму. В ближайшие дни потепление с дождями приведет к интенсивному таянию снега и значительному подъему воды в реках. Вскрытие рек на отдельных участках может сопровождаться образованием заторов льда и резкими подъемами уровней воды.
"Ожидаемые дожди могут осложнить ход развития половодья и к 29-30 апреля сформировать его пики на отдельных участках рек, в связи с чем существуют риски ухудшения гидрологической обстановки в Соликамском, Березниковском, Чусовском городских округах, Кудымкарском и Александровском муниципальных округах. Оперативная обстановка находится под контролем. В Пермском крае организован круглосуточный мониторинг уровней воды на временных водомерных постах", - рассказала Наталья Юхимчук, начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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