В Пермском крае продлены ограничительные меры
В Пермском крае срок действия антикоронавирусных мер продлен до 31 мая. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19.
Напомним, жителям Пермского края необходимо носить маски в общественном транспорте, магазинах, в торговых центрах, аптеках, банках, на парковках, в лифтах и других местах, предполагающих массовое скопление людей. Напомним, данная мера регулируется Постановлением Главного санитарного врача РФ. Также обязательны для исполнения противоэпидемические требования, касающиеся дезинфекции помещений, соблюдения безопасной социальной дистанции и т.д.
В Минздраве Прикамья особо отмечают о необходимости прохождения жителями региона иммунизации против COVID-19 и ревакцинации, проводить которую рекомендуется через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции или первичной вакцинации. Это особенно важно для лиц из групп повышенного риска – граждан старшего возраста, а также жителей, страдающих хроническими заболеваниями
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