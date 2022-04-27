В Перми завершается реконструкция сквера имени Вагнера

Реконструкция сквера имени Вагнера в Перми вышла на финальную стадию. Общественное место уже сейчас привлекает многих горожан. Накануне там побывал и глава региона Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что данный проект - пример социального партнерства между властями и бизнесом.

Сквер имени Евгения Вагнера - место уютное. Сейчас пока продолжается реконструкция, скамеек ещё нет, но просто прогуляться тоже хорошо.О ходе работ рассказали губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Строители вышли на финишную прямую: на дорожках уложена новая плитка, убраны старые деревья. В этом году будут высажены ивы, клёны и берёзы. Кроме того, появится почти 900 кустов живой изгороди. А инвестором на этой площадке выступает компания «Пермэнергосбыт». Игорь Шершаков, генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт»: "Очень важно создавать такие красивые объекты, поэтому мы принимаем непосредственное участие и в финансировании, и в самих работах по скверу Вагнера. Мы хотим, чтобы жителям было удобно, комфортно здесь гулять".

Это только один из примеров участия краевых предприятий в преображении города к трёхсотлетнему юбилею. В целом же, создание комфортной городской среды - один из приоритетов для краевых властей, и работа идёт большая: скверы, парки, дворы, улицы меняют свой облик.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Не могу не сказать о глобальных ремонтах, связанных с улицей Ленина, реконструкция Ленина, которая будет предполагать и пространства для велосипедов, и для прогулок, и начало реконструкции улицы Сибирской, мы тоже это будем делать".

Особенно оживлённо здесь в дни хоккейных и баскетбольных матчей, когда сотни болельщиков идут по бульвару на улице Металлистов в универсальный дворец спорта «Молот».

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Голосовать может любой желающий старше 14 лет. Продлится голосование до 30 мая, так что время подумать и сделать свой выбор есть.