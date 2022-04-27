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Тестирование светофоров вызвало заторы на Комсомольском проспекте
Как анонсировали власти, со 2 мая на улицу Революции будет перенаправлен автобусный маршрут №36 «Театр «Ироничная компания» – м/р «Вышка-2» – м/р Вышка-1». Автобусы будут следовать по выделенной полосе, совмещённой с трамвайной линией. Для того чтобы движение было свободным, пришлось изменить работу светофора.
На перекрестке улиц Куйбышева и Революции поворот автобуса с трамвайных путей на улицу Куйбышева будет разрешён одновременно с движением трамваев в прямом направлении по улице Революции к площади около Центрального рынка. При этом автотранспорт, двигающийся в попутном направлении, должен будет остановиться на запрещающий сигнал светофора.
На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции движение автобусов будет осуществляться одновременно с движением трамваев: для движения от улицы Газеты Звезда – во время фазы №2, от улицы Куйбышева – во время фазы №3. При этом движение общественного транспорта будет разделено с движением транспорта, двигающимся во встречном направлении во избежание аварийных ситуаций при левых поворотах с улицы Революции на Комсомольский проспект. Для регулирования движения общественного транспорта на перекрестках были установлены дополнительные светофоры типа Т.5
Начиная с понедельника специалисты тестируют разные режимы работы светофоров, чтобы обеспечить приоритет именно общественному транспорту. Это не могло не сказаться на схеме движения личного автотранспорта.
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