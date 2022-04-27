← Прикамские спортсмены приняли участие во встрече президента России с олимпийцами и паралимпийцами
Книгу сию беречь, как драгоценность
В основе экспозиции - книжные раритеты XVI-XX веков и линогравюры из фонда редкой книги ПГГПУ, экспонаты коллекции "Книга художника" из фондов Пермской галереи. Всего более 150 книг.
Вынесенные в название выставки слова «Книгу сию беречь, как драгоценность» из автографа графини Софьи Строгановой, оставленном на альбоме гравюр «Коллекция отпечатков некоторых картин галереи графа А. Строганова» (1835), очерчивают символическую ценность всего представленного на выставке материала.
Среди экспонатов «жемчужина русского стиля» – книга-альбом «История и памятники византийской эмали»: Из собрания А.В. Звенигородского» (1892, автор Н.П. Кондаков), которая считается одной из самых дорогих книг в истории русского книгопечатания. Издание, на которое было потрачено 120 тысяч рублей серебром, не было предназначено для продажи. Каждый нумерованный экземпляр был лично подписан коллекционером и меценатом Александром Звенигородским и преподнесен в дар европейским монархам, библиотекам, музеям и другим научным учреждениям всей Европы.
Выставка будет работать с 29 апреля по 31 июля.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Прикамские спортсмены приняли участие во встрече президента России с олимпийцами и паралимпийцами
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.04.2022
«Люди уходят, но мы будем помнить и жить». В Перми вспоминали ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
В Перми провели региональный турнир по шахматам среди детей
Подведены итоги конкурса среди молодых ученых компании "Лукойл"
В Орджоникидзевском районе откроется городская ярмарка
"Тушите траву сами!" Жители Нового Запруда боролись с палом своими силами
За первый квартал 2022 года в Прикамье в эксплуатацию введено более 580 тыс. кв. метров жилья
«Зелёное кольцо»: пермяки очищали от мусора долины малых рек
Депутаты гордумы рассмотрят вопросы бюджета, благоустройства и перехватывающих парковок
Добавить комментарий: