Пермская художественная галерея готовит новую выставку "Книгу сию беречь, как драгоценность". Выставка посвящена двум юбилеям, двум столетиям - Пермской художественной галереи и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.В основе экспозиции - книжные раритеты XVI-XX веков и линогравюры из фонда редкой книги ПГГПУ, экспонаты коллекции "Книга художника" из фондов Пермской галереи. Всего более 150 книг.Вынесенные в название выставки слова «Книгу сию беречь, как драгоценность» из автографа графини Софьи Строгановой, оставленном на альбоме гравюр «Коллекция отпечатков некоторых картин галереи графа А. Строганова» (1835), очерчивают символическую ценность всего представленного на выставке материала.Среди экспонатов «жемчужина русского стиля» – книга-альбом «История и памятники византийской эмали»: Из собрания А.В. Звенигородского» (1892, автор Н.П. Кондаков), которая считается одной из самых дорогих книг в истории русского книгопечатания. Издание, на которое было потрачено 120 тысяч рублей серебром, не было предназначено для продажи. Каждый нумерованный экземпляр был лично подписан коллекционером и меценатом Александром Звенигородским и преподнесен в дар европейским монархам, библиотекам, музеям и другим научным учреждениям всей Европы.Выставка будет работать с 29 апреля по 31 июля.