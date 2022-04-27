Прикамские спортсмены приняли участие во встрече президента России с олимпийцами и паралимпийцами
26 апреля в Кремле состоялся торжественный прием победителей и призеров зимних Олимпийских игр в Пекине, а также альтернативных паралимпийских игр в Ханты-Мансийске – «Мы вместе. Спорт».
На мероприятии Пермский край представляли серебряный призер Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Евгений Климов, а также бронзовые призеры – Татьяна Иванова в санном спорте и Анастасия Смирнова в могуле.
Владимир Путин, президент РФ: «Вторые и третьи места олимпийского пьедестала – это огромная победа, особенно когда речь идет о долгожданных медалях, таких как «серебро» в прыжках на лыжах с трамплина, где у нас не было наград с 1968 года, или «бронза» в женских одиночных санках, где перерыв был с 1980 года, или в женском могуле, где удалось повторить достижение 1994 года».Также на торжественном приеме присутствовали прикамские паралимпийцы вместе с их спортсменами-ведущими Анастасия Багиян и Сергей Синякин, Олег Пономарев и Андрей Романов, Владимир Хайруллин и Дмитрий Горшков. Они принесли сборной России четыре золотые, серебряную и три бронзовые медали.
Все победители и призеры альтернативных игр и олимпийских получили государственные награды. Также им полагаются денежные призы из федерального и регионального бюджетов.
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