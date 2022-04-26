← «Люди уходят, но мы будем помнить и жить». В Перми вспоминали ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Прикамские спортсмены приняли участие во встрече президента России с олимпийцами и паралимпийцами →
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.04.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Люди уходят, но мы будем помнить и жить». В Перми вспоминали ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
В Перми провели региональный турнир по шахматам среди детей
Подведены итоги конкурса среди молодых ученых компании "Лукойл"
В Орджоникидзевском районе откроется городская ярмарка
"Тушите траву сами!" Жители Нового Запруда боролись с палом своими силами
За первый квартал 2022 года в Прикамье в эксплуатацию введено более 580 тыс. кв. метров жилья
«Зелёное кольцо»: пермяки очищали от мусора долины малых рек
Депутаты гордумы рассмотрят вопросы бюджета, благоустройства и перехватывающих парковок
В Свердловском районе увеличены объемы дорожного экспресс-ремонта
В Перми сегодня может потеплеть до +20 градусов
Добавить комментарий: