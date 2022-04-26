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«Люди уходят, но мы будем помнить и жить». В Перми вспоминали ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
В Перми прошла церемония возложения цветов к мемориалу "Жертвам радиационных катастроф". Так в столице Прикамья официально отметили 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.
Разрушение атомного реактора тогда привело к выбросу в воздух 190 тонн радиоактивных веществ. На ликвидацию последствий из Пермского края по призыву, через военкоматы были отправлены 5 тысяч человек. В зону отчуждения ехали и работники предприятий. Около 300 человек - с Воткинской ГЭС, шахт Кизела, Губахи и Горнозаводска.
Шахтёры вручную копали тоннель под реактором и бетонировали его, чтобы заражённая вода не просочилась в грунт. Химбригады на цистернах с раствором объезжали улицы, поливали дома и дороги. Дозиметристы проверяли фон зданий. Были пермяки и среди летчиков, летавших в самой опасной зоне, чтобы сбрасывать на разрушенный реактор специальную тушащую смесь. Многие жители Прикамья, участвовавшие в ликвидации последствий аварии сразу или чуть позже получили инвалидность из-за лучевой болезни. Дмитрий Тимофеев, председатель Пермской краевой организации инвалидов Союз «Чернобыль» России: "Мы на 4-й реактор проводили дезактивацию и тому подобное. Каждый день мы выезжали, с утра до вечера. Но нисколько мы не боялись, знали, что если не мы, то кто, кроме нас. Осталось 1585 человек. Вчера меня огорчили, три человека ушли в иной мир по Пермскому краю. Да, люди уходят, но мы будем помнить, жить".
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