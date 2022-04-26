В Перми провели региональный турнир по шахматам среди детей

В Перми прошел региональный турнир по шахматам среди детей. Первое большое спортивное мероприятие после смены руководства федерации. Краевой турнир, посвящённый памяти заслуженного учителя РСФСР Григория Сборщикова, чьё имя и носит принимающая школа №32. В сеансе одновременной игры по быстрым шахматам участвуют 160 школьников.Соревнования проводятся по швейцарской системе, победителей определят по итогам семи туров. При контроле времени в 10 минут за быстрое решение каждому ходу добавляется ещё 5 секунд. Семилетним шахматистам пока непросто усидчиво выслушать все слова напутствия на торжественной церемонии открытия турнира. Министр образования Раиса Кассина желает участникам развивать интеллект и учиться соревноваться. По совместной программе «Шахматы в школу» азы этого вида спорта в Прикамье осваивают учащиеся 150 образовательных учреждений.Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Не бросайте замечательный вид спорта. Стремитесь быть лучшими, а если что-то не получается, помните всегда - получится завтра". Недавно руководство федерации шахмат приняло решение о смене президента. Им стал Арутюн Арутюнян. Результаты взятого курса на повышение массовости ещё только предстоит увидеть, но турниры стали еженедельными, причём к пермякам теперь присоединяются гости из соседних территорий.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Именно этого сегодня не хватает, чтобы спортивная жизнь била по-хорошему ключом. И мы видим, как с достаточно небольшими инфраструктурными вложениями, я имею в виду приобретение инвентаря, необходимого для проведения соревнований, уже помогает федерации активно развивать их деятельность". Пользу от продвижения в школах такого вида спорта признают учителя. Дети учатся думать стратегически, улучшается память.Арутюн Арутюнян, президент федерации шахмат Пермского края: "В планах пригласить другие регионы на турниры, в планах федерации принимать участие в одном из этапов Кубка России".Краевые соревнования – первый шаг. Уже в конце мая ожидается большой турнир, который посетит известный шахматист Анатолий Карпов.