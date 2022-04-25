В Перми вынесен приговор бывшему директору Пермского краевого центра «Муравейник»

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Установлено, что виновные, занимая должности в государственном образовательном учреждении, в период с апреля по декабрь 2017 года и с апреля по июль 2018 года, преследуя корыстный умысел, используя свое служебное положение, похитили более 270 тыс. рублей.
"Злоупотребляя доверием сотрудников Министерства финансов Пермского края, они составляли фиктивные финансовые документы, которые позволили им завладеть бюджетными средствами, предназначенными для организации обучающих мероприятий для несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, частичного возмещения суммы ущерба приговорил виновных штрафам в размере 400 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно. Также осужденные обязаны возместить оставшуюся сумму материального вреда в размере 54 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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