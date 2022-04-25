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Прикамье дополнительно получит из бюджета РФ на дорожное строительство 350 млн рублей
В краевом Министерстве транспорта рассказали, что эти дополнительные средства будут направлены на этап 3-а протяженностью 1,66 км, в который включен путепровод через железнодорожные пути. Его реализация началась в 2021 году, ввод планируется в 2022 году. Данный этап реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Реконструкция трассы Кунгур–Соликамск с 292 по 313 км стартовала в 2018 году. Работы разбиты на 6 этапов. Проект обновления магистрали предполагает ее расширение с 2 до 4 полос, с разделительной полосой типа «нью джерси», которая исключает лобовые столкновения автомобилей и сокращает количество ДТП на трассе. Первый этап на участке протяженностью 4,1 км был завершен в 2018 году. По 2 этапу в настоящее время готовится проектно-сметная документация. В 2021 году завершились этапы 3, 4 и 5. По 6 этапу (часть муниципальной трассы Кунгур–Соликамск протяженностью 1,7 км, проходящая по ул. Мичурина в г. Соликамске) в ближайшее время планируется объявить конкурс на строительно-монтажные работы.
После реализации всех шести этапов будет полностью обновлена дорога, связывающая Березники и Соликамск. Общая длина реконструированных участков всех этапов составит более 20 км.
Напомним, в текущем сезоне размер дорожного фонда в Пермском крае – беспрецедентный, и составляет почти 27 млрд рублей.
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