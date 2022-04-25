Прикамье дополнительно получит из бюджета РФ на дорожное строительство 350 млн рублей

Правительство РФ одобрило распределение дополнительных средств на дорожное строительство. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Пермский край получит 350 млн руб. Выделенные средства будут направлены на реконструкцию региональной трассы Кунгур–Соликамск в Соликамском городском округе.В краевом Министерстве транспорта рассказали, что эти дополнительные средства будут направлены на этап 3-а протяженностью 1,66 км, в который включен путепровод через железнодорожные пути. Его реализация началась в 2021 году, ввод планируется в 2022 году. Данный этап реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.Реконструкция трассы Кунгур–Соликамск с 292 по 313 км стартовала в 2018 году. Работы разбиты на 6 этапов. Проект обновления магистрали предполагает ее расширение с 2 до 4 полос, с разделительной полосой типа «нью джерси», которая исключает лобовые столкновения автомобилей и сокращает количество ДТП на трассе. Первый этап на участке протяженностью 4,1 км был завершен в 2018 году. По 2 этапу в настоящее время готовится проектно-сметная документация. В 2021 году завершились этапы 3, 4 и 5. По 6 этапу (часть муниципальной трассы Кунгур–Соликамск протяженностью 1,7 км, проходящая по ул. Мичурина в г. Соликамске) в ближайшее время планируется объявить конкурс на строительно-монтажные работы.После реализации всех шести этапов будет полностью обновлена дорога, связывающая Березники и Соликамск. Общая длина реконструированных участков всех этапов составит более 20 км.Напомним, в текущем сезоне размер дорожного фонда в Пермском крае – беспрецедентный, и составляет почти 27 млрд рублей.