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На улице Революции изменится режим работы светофоров
На перекрестке улиц Куйбышева и Революции поворот автобуса с трамвайных путей на улицу Куйбышева будет разрешён одновременно с движением трамваев в прямом направлении по улице Революции к площади около Центрального рынка. При этом автотранспорт, двигающийся в попутном направлении, должен будет остановиться на запрещающий сигнал светофора.
На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции движение автобусов будет осуществляться одновременно с движением трамваев: для движения от улицы Газеты Звезда – во время фазы №2, от улицы Куйбышева – во время фазы №3. При этом движение общественного транспорта будет разделено с движением транспорта, двигающимся во встречном направлении во избежание аварийных ситуаций при левых поворотах с улицы Революции на Комсомольский проспект. Для регулирования движения общественного транспорта на перекрестках были установлены дополнительные светофоры типа Т.5
После изменения режимов специалистами департамента дорог и благоустройства будет вестись регулярный мониторинг транспортной ситуации на данных перекрёстках. Автомобилистам необходимо быть внимательными.
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