На улице Революции изменится режим работы светофоров

В Перми со 2 мая на улицу Революции будет перенаправлен автобусный маршрут №36 «Театр «Ироничная компания» – м/р «Вышка-2» – м/р Вышка-1». Автобусы будут следовать по выделенной полосе, совмещённой с трамвайной линией. В связи с этим, с 25 апреля будут внесены изменения в режимы работы светофорных объектов на перекрёстках улиц Куйбышева и Революции, а также Комсомольского проспекта и улицы Революции.На перекрестке улиц Куйбышева и Революции поворот автобуса с трамвайных путей на улицу Куйбышева будет разрешён одновременно с движением трамваев в прямом направлении по улице Революции к площади около Центрального рынка. При этом автотранспорт, двигающийся в попутном направлении, должен будет остановиться на запрещающий сигнал светофора.На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции движение автобусов будет осуществляться одновременно с движением трамваев: для движения от улицы Газеты Звезда – во время фазы №2, от улицы Куйбышева – во время фазы №3. При этом движение общественного транспорта будет разделено с движением транспорта, двигающимся во встречном направлении во избежание аварийных ситуаций при левых поворотах с улицы Революции на Комсомольский проспект. Для регулирования движения общественного транспорта на перекрестках были установлены дополнительные светофоры типа Т.5После изменения режимов специалистами департамента дорог и благоустройства будет вестись регулярный мониторинг транспортной ситуации на данных перекрёстках. Автомобилистам необходимо быть внимательными.