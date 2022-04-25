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В пермском музее технической миниатюры открыли новую часть экспозиции
Что касается поездов, после приобретения у коллекционеров их как правило переделывают, дополняя цифровыми системами, чтобы состав не только мог перемещаться, но и издавать характерные для той или иной модели звуки.
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