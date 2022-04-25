То тепло, то заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Противоречивая информация о погоде на текущую неделю появляется в различных источниках. Все точки над и расставит специалист ГИС-Центра ПНИУ Андрей Шихов."Неделя будет неоднородной по характеру погоды. Во вторник и среду нас ожидает довольно мощное потепление - в южной части края температура повысится до 20 градусов, возможно завтра в Перми мы тоже увидим отметку в 20 градусов. Очень теплой будет ночь со вторника на среду - на большей части края ожидаются дожди разной интенсивности, вероятны грозы, вечером во вторник вероятно еще шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Ночная температура со вторника на среду ожидается +10...+13 градусов в южной части края. Днем в среду по югу края +15...+20, в Перми в зависимости от облачности +18...+20 градусов. По северу будет прохладнее - до +12 градусов", - рассказал Андрей Шихов, специалист ГИС0Центра ПГНИУ.Потепление с осадками приведет к интенсивному таянию снега в горной части края - прежде всего в бассейне Усьвы и Чусовой, и к формированию пиков половодья, которые будут наблюдаться в последние дни апреля и в первых числах мая. Ночь на четверг будет теплой, за исключением северных районов. К вечеру четверга похолодает до +3...+5. В последующие два дня погоду будет формировать арктический антициклон - с ночными повсеместными заморозками, по северу в ночь на пятницу до -5...-7. Днем в пятницу ожидается +4...+9, в субботу +8...+13. Что касается 1 мая, скорее всего ночью заморозки сохранятся, а днем может быть около +10 или чуть выше.