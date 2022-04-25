В Перми начали курсировать сезонные маршруты
Автобусный маршрут №65 «Берёзовая роща – Садовая – кооператив «Сосновый бор» в течение года следует по основному маршруту до остановки «Садовая» и перевозит работников Пермского порохового завода до проходных предприятия. В дачный сезон часть рейсов в дневное время ежегодно продлевается до кооператива «Сосновый бор». При этом расписание для удобства пассажиров будет аналогичным прошлогоднему: утренние рейсы по-прежнему будут рассчитаны на сотрудников завода, следующих на работу.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнавать на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми прошел общегородской субботник
В Перми с начала года 233 питомца муниципального приюта обрели новых хозяев
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла Пасхальная служба
На севере края ожидается начало весеннего половодья
В Перми началось обновление дорожной разметки
В центре Перми горело ветхое здание
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.04.2022
В Перми прошло обучение волонтёров шествия «Бессмертного полка»
На борьбу с борщевиком из краевого бюджета выделят 30 миллионов рублей
Трасса Пермь-Екатеринбург увеличивает магистральную часть
Добавить комментарий: