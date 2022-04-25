В Прикамье стартовал образовательный автопробег

В Пермском крае стартовал образовательный автопробег. Ребята пермского президентского кадетского училища имени Героя России Фёдора Кузьмина за 4 дня планируют посетить 8 городов Прикамья, где намерены знакомиться с историей этих мест и намерены рассказывать о своем собственном учебной заведении.К демонстрации строевой и боевой подготовкам воспитанники Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Фёдора Кузьмина войск нацгвардии готовились не один месяц.Показательные выступления – часть автопробега в поддержку Армии России, Росгвардии и Президента страны, а также способ рассказать об особенностях учебного процесса и о самом образовательном учреждении, где на сегодняшний день учатся более 450 человек с 7 по 11 классы. Также кадеты подготовили для зрителей большую концертную программу хора и вокального ансамбля училища, который уже много лет пользуется большой популярностью у слушателей и имеет опыт выступлений в Кремлёвском Дворце Съездов.Автопробег не зря называется образовательный. Кадеты, не только рассказывают о себе, но и изучают историю и потенциал территорий Прикамья, посещают обзорные экскурсии и музеи. Дмитрий Елисеев, заместитель начальника по дополнительному образованию Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ: "Пробег преследует несколько целей. Безусловно, это грандиозное и масштабное мероприятие, в котором мы поддерживаем нашу армию, Росгвардию и Президента в тех непростых и сложных условиях, которые переживает наша страна, мы безусловно ищем возможность реализоваться ребятам из маленьких городов для поступления в наше учебное заведение". Впервые проект был запущен в 2021-м. Тогда маршрут был проложен через Чердынь, Соликамск, Лысьву и Кудымкар. В этом году география мест увеличилась в два раза, а протяжённость пройденного расстояния по итогу достигнет 1100 км за 4 дня.В этом году число городов, где уже побывали и ещё побывают кадеты увеличилось до 8. Позади Оса, Суксун, Кунгур. Впереди Чусовой, Горнозаводск, Губаха, Кизел, Яйва.