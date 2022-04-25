В Перми прошел общегородской субботник

В Перми впервые с начала пандемии коронавируса прошел общегородской субботник. Убирать город вышли все неравнодушные. По традиции главную роль играли трудовые коллективы, возглавляемые своими руководителями. В районе Черняевского леса был замечен губернаторский десант.Саженец помещают в землю, поливают, добавляют удобрение и закапывают.Саженцы липы привязывают к трем колышкам. Это позволит корням укрепиться и не даст ветру свалить деревья.К всероссийскому субботнику присоединился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона помог в посадке деревьев. Всего на аллее появились тридцать лип. Это 5-летние саженцы.Считается, что липа до 5 лет растет плохо, достигая высоты всего до метра, а затем скорость роста с каждым годом усиливается.Ольга Яковлева, заместитель начальника отдела дорог и благоустройства администрации Перми: "Это липа мелколистная она выбрана в связи с тем, что это видовой состав тех деревьев, которые преобладают в г. Перми, и в том числе в Черняевском лесу».Деревья высаживают на аллее, которая разделяет проезжую часть и пешеходный тротуар. Кроны лип должны в будущем задерживать пыль и выхлопные газы. Кстати, это излюбленное место для занятий спортом у местных жителей, сюда выходят на пробежку.Елена Скробко: «Оживленное движение здесь очень, и когда бегаешь, чувствуешь выхлопные газы. Увидела, что тут будет аллея - это будет отлично очень".На субботник только со стороны краевой администрации вышло 1 400 человек. Убирают городские улицы и облагораживают территорию.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы понимаем, что несмотря на то что Пермь это зеленый город, но высаживать деревья и заботиться о будущем нашего поколения очень важно".За липами возле Черняевского леса теперь будут ухаживать специалисты. Их будут регулярно поливать, а после того как деревья подрастут, придадут форму кроне.