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В Перми прошел общегородской субботник
Саженцы липы привязывают к трем колышкам. Это позволит корням укрепиться и не даст ветру свалить деревья.
К всероссийскому субботнику присоединился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона помог в посадке деревьев. Всего на аллее появились тридцать лип. Это 5-летние саженцы.
Считается, что липа до 5 лет растет плохо, достигая высоты всего до метра, а затем скорость роста с каждым годом усиливается.
Ольга Яковлева, заместитель начальника отдела дорог и благоустройства администрации Перми: "Это липа мелколистная она выбрана в связи с тем, что это видовой состав тех деревьев, которые преобладают в г. Перми, и в том числе в Черняевском лесу».Деревья высаживают на аллее, которая разделяет проезжую часть и пешеходный тротуар. Кроны лип должны в будущем задерживать пыль и выхлопные газы. Кстати, это излюбленное место для занятий спортом у местных жителей, сюда выходят на пробежку.
Елена Скробко: «Оживленное движение здесь очень, и когда бегаешь, чувствуешь выхлопные газы. Увидела, что тут будет аллея - это будет отлично очень".
На субботник только со стороны краевой администрации вышло 1 400 человек. Убирают городские улицы и облагораживают территорию.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы понимаем, что несмотря на то что Пермь это зеленый город, но высаживать деревья и заботиться о будущем нашего поколения очень важно".
За липами возле Черняевского леса теперь будут ухаживать специалисты. Их будут регулярно поливать, а после того как деревья подрастут, придадут форму кроне.
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