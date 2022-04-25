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В Перми с начала года 233 питомца муниципального приюта обрели новых хозяев
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← В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла Пасхальная служба
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.04.2022
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В Перми вынесен приговор бывшему директору Пермского краевого центра «Муравейник»
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В пермском музее технической миниатюры открыли новую часть экспозиции
То тепло, то заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
На трассе Пермь-Екатеринбург возле Кукуштанской развязки образовалась гигантская пробка
На ул. Ленина начались работы по строительству разделительной полосы
В Прикамье стартовал образовательный автопробег
В Перми начали курсировать сезонные маршруты
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В Перми с начала года 233 питомца муниципального приюта обрели новых хозяев
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла Пасхальная служба
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.04.2022
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В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла Пасхальная служба
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В Перми началось обновление дорожной разметки
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