В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла Пасхальная служба

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"Сколько времени этот храм плачет, что он не по существу исполняет свои обязанности? Но время идет. Преодолеть Бога человеку невозможно".В здание храма Пермская художественная галерея переехала в 1932 году. Но полноценные церковные службы здесь прекратились еще раньше - в 20-е годы прошлого века. О том, что когда-то здесь был храм, напоминает величественный иконостас.
В распоряжение верующих сейчас передано левое крыло здания. В общей сложности около 80 квадратных метров, ранее здесь располагались реставрационные мастерские, которые теперь переехали в более просторное помещение. Художественная галерея будет соседствовать с местом богослужения до окончания строительства нового здания. По словам губернатора, до этого осталось не так много времени.
"Новое здание будет построено в следующем году, - рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, - Жители и гости Пермского края увидят, что такое современное здание художественной галереи. Наша галерея достойна этого здания. Тогда уже начнем реставрацию Кафедрального собора".
Службы в Кафедральном соборе Перми теперь станут регулярными. Полноценный график составят уже в ближайшее время. На работу галереи это никак не повлияет.
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