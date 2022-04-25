В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла Пасхальная служба

24 апреля, в день Пасхи, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Перми, здание которого пока занимает Пермская галерея, впервые после длительного перерыва состоялась православное богослужение. Это первое богослужение в этом веке и первое после того, как храм был изъят из собственности РПЦ советской властью.Проповедь прочитал митрополит Мефодий. Без исторического экскурса о судьбе храма здесь не обойтись:"Сколько времени этот храм плачет, что он не по существу исполняет свои обязанности? Но время идет. Преодолеть Бога человеку невозможно".В здание храма Пермская художественная галерея переехала в 1932 году. Но полноценные церковные службы здесь прекратились еще раньше - в 20-е годы прошлого века. О том, что когда-то здесь был храм, напоминает величественный иконостас.В распоряжение верующих сейчас передано левое крыло здания. В общей сложности около 80 квадратных метров, ранее здесь располагались реставрационные мастерские, которые теперь переехали в более просторное помещение. Художественная галерея будет соседствовать с местом богослужения до окончания строительства нового здания. По словам губернатора, до этого осталось не так много времени."Новое здание будет построено в следующем году, - рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, - Жители и гости Пермского края увидят, что такое современное здание художественной галереи. Наша галерея достойна этого здания. Тогда уже начнем реставрацию Кафедрального собора".Службы в Кафедральном соборе Перми теперь станут регулярными. Полноценный график составят уже в ближайшее время. На работу галереи это никак не повлияет.