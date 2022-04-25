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На севере края ожидается начало весеннего половодья
"На сегодняшний день ранее затопленные территории Пермского края освобождены от воды, - рассказала Наталья Юхимчук, начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В ближайшие дни гидрологическая обстановка ожидается стабильной. В середине недели ожидаются умеренные осадки по всему региону и повышение среднесуточной температуры воздуха до положительных значений. Ожидается активное разрушение ледяного покрова на реках северной и горной части края и связанное с этим начало весеннего половодья и подъем уровня воды. Вскрытие рек может сопровождаться образованием заторов льда с резким повышением уровня воды на этом фоне. Остаются риски ухудшения гидрологической обстановки в городе Березники, Соликамском, Красновишерском и Чердынском городских округах, Кудымкарском и Гайнском муниципальном округах".
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