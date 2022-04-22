В Перми прошло обучение волонтёров шествия «Бессмертного полка»
В краевой столице «Бессмертный полк» пройдет в традиционном очном формате 9 мая. Шествие начнется сразу после торжественного прохождения войск со стороны Октябрьской площади. Сбор участников будет организован на Комсомольском проспекте в 9 часов утра.
В этом году сменился организатор памятного шествия. Теперь мероприятие будет координировать не региональная историко-патриотическая общественная организация «Бессмертный полк. Пермь», а центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
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