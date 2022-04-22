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В Перми прошло обучение волонтёров шествия «Бессмертного полка»

В Перми прошло обучение волонтёров, которые будут сопровождать шествие «Бессмертного полка». Представителям общественных объединений рассказали об истории движения, научили основам работы на массовых мероприятиях, разобрали организационные вопросы, а также напомнили о навыках оказания первой помощи. Всего в общественной акции примут участие более 400 добровольцев. Ожидаемое число участников "Бессмертного полка" около 50 тысяч человек.
В краевой столице «Бессмертный полк» пройдет в традиционном очном формате 9 мая. Шествие начнется сразу после торжественного прохождения войск со стороны Октябрьской площади. Сбор участников будет организован на Комсомольском проспекте в 9 часов утра.
В этом году сменился организатор памятного шествия. Теперь мероприятие будет координировать не региональная историко-патриотическая общественная организация «Бессмертный полк. Пермь», а центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Опубликовано: 22.04.2022 в 12:50 в рубрике - Вести Пермь

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