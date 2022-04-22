«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.04.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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22.04.2022 в 13:00
22.04.2022 в 12:40
31.03.2022 в 08:30
15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
21.04.2022 в 08:40
13.04.2022 в 09:50
31.03.2022 в 08:55
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.04.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
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На борьбу с борщевиком из краевого бюджета выделят 30 миллионов рублей
Трасса Пермь-Екатеринбург увеличивает магистральную часть
«Пермский завод бумажных изделий» начал выпуск пакетов из крафтовой бумаги
Пермь готовится к празднованию 9 Мая
Сделаем Пермь чище! 23 апреля в краевой столице пройдет общегородской субботник
Подготовка к паводку: в ход пошли ледоколы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.04.2022
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