На борьбу с борщевиком из краевого бюджета выделят 30 миллионов рублей

В ближайшие недели в муниципалитетах Пермского края стартуют мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. Данное растение, семена которого несколько десятилетий назад были привезены в регион в качестве сельскохозяйственной культуры, впоследствии стало сорняком, который быстро распространяется. При этом он представляет опасность для людей, так как прикосновение к нему вызывает сильные ожоги и может привести к гибели человека. При этом процесс устранения сорняка сложный и затратный. На борьбу с растением в текущем сезоне из бюджета Пермского края направят 30 млн руб. Эти средства по результатам отбора распределены между муниципальными образованиями. Еще 10 млн руб. на эти цели выделят администрации самих территорий.Как сообщили в краевом Министерстве агропромышленного комплекса, в текущем году финансирование из регионального бюджета на уничтожение борщевика направляется в 35 муниципалитетов Прикамья. Больше всего средств будет выделено Пермскому муниципальному району (5,2 млн руб.), а также Чайковскому (3,5 млн руб.), Верещагинскому (3,3 млн руб.), Соликамскому (2,5 млн) и Чернушинскому (2,3 млн) городским округам. Другие территории региона убирают борщевик за счет муниципальных и частных средств.В региональном министерстве отмечают, что сорняк начнут уничтожать в мае-июне, до этапа цветения, чтобы растение не успело разбросать семена. Всего в этом году, как и в 2021, за счет всех источников финансирования (краевой бюджет, муниципальные бюджеты, бюджеты частных лиц) планируется обработать более 4,7 тыс. га земель. В краевом Минагро акцентируют, что если в прошлом году в приоритете при ликвидации вредной культуры были земли населенных пунктов, то в этом сезоне краевые субсидии предоставят на обработку опасных зарослей на всех категориях земель, включая сельскохозяйственные угодья, леса и пр.Комплексная работа по уничтожению ядовитого растения с выделением целевого финансирования в Прикамье ведется по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина третий год и находится под его личным контролем.