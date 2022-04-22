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На борьбу с борщевиком из краевого бюджета выделят 30 миллионов рублей
Как сообщили в краевом Министерстве агропромышленного комплекса, в текущем году финансирование из регионального бюджета на уничтожение борщевика направляется в 35 муниципалитетов Прикамья. Больше всего средств будет выделено Пермскому муниципальному району (5,2 млн руб.), а также Чайковскому (3,5 млн руб.), Верещагинскому (3,3 млн руб.), Соликамскому (2,5 млн) и Чернушинскому (2,3 млн) городским округам. Другие территории региона убирают борщевик за счет муниципальных и частных средств.
В региональном министерстве отмечают, что сорняк начнут уничтожать в мае-июне, до этапа цветения, чтобы растение не успело разбросать семена. Всего в этом году, как и в 2021, за счет всех источников финансирования (краевой бюджет, муниципальные бюджеты, бюджеты частных лиц) планируется обработать более 4,7 тыс. га земель. В краевом Минагро акцентируют, что если в прошлом году в приоритете при ликвидации вредной культуры были земли населенных пунктов, то в этом сезоне краевые субсидии предоставят на обработку опасных зарослей на всех категориях земель, включая сельскохозяйственные угодья, леса и пр.Комплексная работа по уничтожению ядовитого растения с выделением целевого финансирования в Прикамье ведется по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина третий год и находится под его личным контролем.
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