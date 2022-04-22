Трасса Пермь-Екатеринбург увеличивает магистральную часть

Под Пермью начали демонтировать мост через Мулянку. Позже здесь возведут новое сооружение, сразу на три полосы движения. Таким образом, федеральная трасса Пермь - Екатеринбург увеличивает свою магистральную часть. Последняя, на сегодня и вообще, балка старого моста отправляется на переработку. Остались только опоры, но и им недолго стоять. То, что будет здесь построено после — можно видеть буквально в паре метров. Мост, по которому сейчас идет весь транспорт, возведен прошлым летом, рядом появится его брат-близнец. Три полосы сданного в минувшем году перехода пока позволяют избегать транспортных заторов. Два ряда едут в Пермь, один — навстречу. Строители довольны, лишняя психологическая нагрузка им ни к чему.Александр Сапожников, начальник участка: "Даже в пятничный день — это самый такой тяжёлый день, пробок тут как таковых не было, движение шло".Но это пока. Серьезное испытание здесь состоится уже в начале мая. Но, как ни крути, потерпеть придется до ноября. Старый мост был изношен на 90 процентов. Новый только на гарантии будет стоять 8 лет.Трасса Пермь-Екатеринбург продолжает увеличивать свою магистральную часть. С начала апреля идут активные работы на участке между 47-м и 58-м километрами. Начинается он близ Кукуштана, идет мимо Платошино и от него длится еще 8 километров вглубь Кунгурского округа. Будущая суперсовременная трасса уже весьма преобразила некогда дикие лога.Филипп Ходаев, заместитель начальника ФКУ Упрдор «Прикамье»: "В сентябре ждем открытия, запуск движения по новой трассе. Надеемся, что участники дорожного движения по новой трассе оценят выполненные работы по достоинству".На новом участке появится специальный тоннель для миграции диких животных или проезда сельхозтехники.И, наконец, по-настоящему долгожданные вести с участка трассы Пермь-Екатеринбург в районе села Лобаново, который уже давно костью в горле стоит и у дорожников, и у водителей. И вот, наконец, начались активные работы по переукладке трубопровода. Как только этот вид работ будет закончен — дорожники спрямят и расширят трассу. Но будет это, скорее всего, уже только в следующем году.