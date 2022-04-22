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Трасса Пермь-Екатеринбург увеличивает магистральную часть
Александр Сапожников, начальник участка: "Даже в пятничный день — это самый такой тяжёлый день, пробок тут как таковых не было, движение шло".
Но это пока. Серьезное испытание здесь состоится уже в начале мая. Но, как ни крути, потерпеть придется до ноября. Старый мост был изношен на 90 процентов. Новый только на гарантии будет стоять 8 лет.
Трасса Пермь-Екатеринбург продолжает увеличивать свою магистральную часть. С начала апреля идут активные работы на участке между 47-м и 58-м километрами. Начинается он близ Кукуштана, идет мимо Платошино и от него длится еще 8 километров вглубь Кунгурского округа. Будущая суперсовременная трасса уже весьма преобразила некогда дикие лога.
Филипп Ходаев, заместитель начальника ФКУ Упрдор «Прикамье»: "В сентябре ждем открытия, запуск движения по новой трассе. Надеемся, что участники дорожного движения по новой трассе оценят выполненные работы по достоинству".
На новом участке появится специальный тоннель для миграции диких животных или проезда сельхозтехники.
И, наконец, по-настоящему долгожданные вести с участка трассы Пермь-Екатеринбург в районе села Лобаново, который уже давно костью в горле стоит и у дорожников, и у водителей. И вот, наконец, начались активные работы по переукладке трубопровода. Как только этот вид работ будет закончен — дорожники спрямят и расширят трассу. Но будет это, скорее всего, уже только в следующем году.
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