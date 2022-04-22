«Пермский завод бумажных изделий» начал выпуск пакетов из крафтовой бумаги

«Пермский завод бумажных изделий» запустил новое производство и приступил к выпуску пакетов из крафтовой бумаги. Пакеты внешне симпатичны и экологичны, разлагаются в почве максимум за полгода. Продукция востребована для упаковки и для транспортировки различных товаров. На предприятии побывал губернатор Дмитрий Махонин, чтобы узнать, что в этом деле дала прямая поддержка властей.Машина выдаёт заготовки, а сборщикам-упаковщикам надо собирать воедино бумажные пакеты. На первый взгляд всё просто, но чтобы работа шла успешно, руку надо набить - тогда будет и результат.Это Пермский завод бумажных изделий, резидент территории опережающего социально-экономического развития «Нытва». Делают пакеты из крафт-бумаги, то есть бумаги повышенной прочности. Начинается всё с таких рулонов.Олег Леонтьев, главный инженер ООО «Пермский завод бумажных изделий»: "Отдаём в нарезку, в нарезке мы уже кроим на шпагат, на ленту для ручек, и непосредственно сюда - на пакетную машину".Изучив рынок, рассказал директор, решили наладить производство. Оборудовали цех, набрали сотрудников. Первые результаты - 500 тысяч пакетов в месяц, с обширной географией заявок.Сергей Бурков, генеральный директор ООО «Пермский завод бумажных изделий»: "Это Москва, Санкт-Петербург, работаем по заявкам и из других регионов, это Липецк, Хабаровск, Владивосток, то есть мы рассчитываем на покупателей по всей стране".И это крайне важно, особенно сейчас, не раз отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, посещая краевые предприятия. Не просто стремиться сохранить то, что есть, но и создавать новые производства и рабочие места.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы пользуемся тем, что кто-то для себя решил, что российский рынок становится неинтересным, а для наших компаний это новые ниши и новый стимул для развития".Развитие - ключевое слово, говорят на заводе. Есть помещения и возможности работать не только с бумагой, но и с другими материалами.На предприятии намерены освоить производство и полиэтиленовых пакетов. Их будут изготавливать параллельно с бумажными, оборудование закуплено, сейчас оно в пути на завод.Со временем на заводе планируют продолжить расширять рынок сбыта, довести объём готовой продукции до двух миллионов штук в месяц и освоить нанесение на пакеты текстов и логотипов, по желанию заказчика.