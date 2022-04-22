«Пермский завод бумажных изделий» начал выпуск пакетов из крафтовой бумаги
Машина выдаёт заготовки, а сборщикам-упаковщикам надо собирать воедино бумажные пакеты. На первый взгляд всё просто, но чтобы работа шла успешно, руку надо набить - тогда будет и результат.
Это Пермский завод бумажных изделий, резидент территории опережающего социально-экономического развития «Нытва». Делают пакеты из крафт-бумаги, то есть бумаги повышенной прочности. Начинается всё с таких рулонов.
Олег Леонтьев, главный инженер ООО «Пермский завод бумажных изделий»: "Отдаём в нарезку, в нарезке мы уже кроим на шпагат, на ленту для ручек, и непосредственно сюда - на пакетную машину".
Изучив рынок, рассказал директор, решили наладить производство. Оборудовали цех, набрали сотрудников. Первые результаты - 500 тысяч пакетов в месяц, с обширной географией заявок.
Сергей Бурков, генеральный директор ООО «Пермский завод бумажных изделий»: "Это Москва, Санкт-Петербург, работаем по заявкам и из других регионов, это Липецк, Хабаровск, Владивосток, то есть мы рассчитываем на покупателей по всей стране".
И это крайне важно, особенно сейчас, не раз отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, посещая краевые предприятия. Не просто стремиться сохранить то, что есть, но и создавать новые производства и рабочие места.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы пользуемся тем, что кто-то для себя решил, что российский рынок становится неинтересным, а для наших компаний это новые ниши и новый стимул для развития".
Развитие - ключевое слово, говорят на заводе. Есть помещения и возможности работать не только с бумагой, но и с другими материалами.
На предприятии намерены освоить производство и полиэтиленовых пакетов. Их будут изготавливать параллельно с бумажными, оборудование закуплено, сейчас оно в пути на завод.
Со временем на заводе планируют продолжить расширять рынок сбыта, довести объём готовой продукции до двух миллионов штук в месяц и освоить нанесение на пакеты текстов и логотипов, по желанию заказчика.
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